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Тайфун "Тораджи" достиг побережья Филиппин

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тайфун "Тораджи" утром в понедельник по местному времени достиг северо-восточного побережья Филиппин и обрушился на провинцию Аурора на Лусоне, крупнейшем острове Филиппинского архипелага, передает АР.

Максимальная скорость ветра в зоне действия тайфуна на тот момент составляла 36 м/c и при порывах - 50 м/c.

Метеорологи предупреждают о шквалистых ветрах и ливнях. Высота штормовых волн на северном побережье может достигать трех метров.

Накануне власти принудительно эвакуировали жителей 2,5 тысяч деревень, которые могут пострадать от тайфуна. Кроме того, закрыли школы и офисы, отменили паромные рейсы, а также внутренние авиарейсы в провинциях, находящихся в зоне риска.

Ожидается, что тайфун будет перемещаться на северо-запад Лусона, затем ослабнет и продолжит движение над Южно-Китайским морем.

"Тораджи" стал четвертым тайфуном на Филиппинах за последний месяц.

Филиппины Лусон Южно-Китайское море
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