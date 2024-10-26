СМИ сообщили о предложении Израиля лидерам ХАМАС покинуть Газу в обмен на освобождение заложников

Лидеры ХАМАС отвергли предложение

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Руководитель израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа через египетских посредников сообщил о готовности Израиля дать лидерам палестинской группировки ХАМАС шанс безопасно покинуть сектор Газа в обмен на прекращение огня и освобождение заложников, но они отказались, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Основной израильский переговорщик выступил с новым предложением лидерам ХАМАС - возможность безопасно уехать в другую страну в обмен на выполнение условия - сложить оружие и освободить заложников", - информирует издание.

Помощник Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк подтвердил, что израильский премьер также согласился выдвинуть это предложение лидерам ХАМАС, сообщает WSJ.

"Предложение главы израильской разведки Давида Барнеа, сделанное на этой неделе на встрече с египетскими официальными лицами, чтобы выйти из тупика, было отвергнуто ХАМАС", - отмечает издание.

Ведущий переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя, по данным источников WSJ, заявил, что предложение Барнеа указывает на то, что "Израиль до сих пор не осознает целей группировки, и предупредил, что она может продолжать боевые действия еще в течение нескольких месяцев, если не лет".

По данным источников издания, в воскресенье запланированы переговоры, на которых Египет намерен предложить освобождение пяти заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на прекращение огня сроком до двух недель и возможное освобождение Израилем палестинских заключенных.

Источники считают, что предложение ненадолго ввести режим прекращения огня в секторе Газа будет сделано "в попытке дать импульс для заключения более масштабного соглашения, которое положит конец войне".