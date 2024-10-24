Глава "Моссада" встретится с шефом ЦРУ для возобновления переговоров о заложниках

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направится 27 октября в Доху на встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и шефом ЦРУ Уильямом Бернсом о возобновлении переговоров об освобождении израильских заложников.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В Дохе стороны будут обсуждать различные варианты для возобновдления переговоров об освобождении заложников, которых больше года удерживают террористы ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Катаре.

Как отметил источник CNN, неясно, кто теперь может выступать на переговорах от ХАМАС. Основным лицом для контактов вне пределов Газы пока считается Халил аль-Хайя.

Ранее Блинкен заявлял, что недавняя гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке. Подобное мнение высказывали и другие чиновники.

До этого сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС через посредников о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик. США, Катар и Египет работают над новым предложением о перемирии в палестинском анклаве. Однако до сих пор к каким-либо серьезным сдвигам эти усилия не привели.