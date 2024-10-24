Переговорщики от ХАМАС обсудили прекращение огня в Газе с представителями Египта

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Переговорная группа палестинского движения ХАМАС в четверг провела встречу в Каире с египетскими посредниками, основной темой стало преодоление препятствий достижения прекращения огня в секторе Газа, сообщает ЭФЭ.

По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией на переговорах, палестинскую делегацию возглавил лидер ХАМАС в секторе Газа Джалиль аль-Хайя. Он обсудил с новым главой египетских разведслужб Хасаном Махмудом Рашадом детали соглашения об обмене пленными и прекращении огня.

"Эта встреча прошла в рамках предпринимаемых Египтом усилий по возобновлению переговоров о прекращении огня, улучшения гуманитарной ситуации и обеспечения безопасности", - приводит ЭФЭ выдержку из сообщения египетского телевидения.

Агентство напоминает, что переговоры о перемирии в секторе Газа были прерваны почти на три месяца из-за эскалации ситуации в регионе.