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Израильские военные подтвердили сообщения об атаке на Иран

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в ночь на субботу наносит точечные удары по иранским военным объектам, сообщает The Times of Israel.

"В ответ на несколько месяцев иранских атак против Израиля наша армия в настоящее время наносит точечные удары по военным объектам в Иране", - говорится в заявлении израильского военного командования.

В свою очередь иранские СМИ сообщают, что в Тегеране были слышны звуки мощных взрывов. При этом их причина не называется. Кроме того, по сообщению западных СМИ, сирийская система ПВО ночью отражала удар с воздуха близ Дамаска.

Ранее власти Израиля предупреждали, что ответят на проведенный Ираном ракетный удар по израильской территории.

Дамаск Израиль Иран Тегеран
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