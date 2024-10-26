В США заявили, что не участвуют в израильских ударах по Ирану

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ВС США не принимают участие в израильской операции по нанесению авиаударов по Ирану, сообщает в субботу CNN со ссылкой на неназванное высокопоставленное американское официальное лицо.

"Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что американские военные не участвуют в израильской военной операции против Ирана", - сообщает телеканал.

"Насколько мы понимаем, Израиль наносит точечные удары против военных целей в Иране. Речь идет о самообороне и об ответе на проведенный Ираном ракетный удар 1 октября", - заявил, со своей стороны, представитель Совета нацбезопасности США Шон Саветт.

Кроме того, CNN сообщает со ссылкой на источник, что израильские власти заранее предупредили Вашингтон о запланированных ударах. При этом президент США Джо Байден, в настоящее время находящийся в своей частной резиденции в Делавэре, пока не намерен созывать экстренных совещаний по поводу противостояния Израиля и Ирана.