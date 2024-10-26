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Израиль начал осуществлять ответную атаку на Иран

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Израиль осуществил атаку на Иран в ответ на ракетные обстрелы, проведенные ранее, несколько взрывов были слышны в Тегеране рано утром по местному времени в субботу, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на официальные источники, знакомые с ситуацией.

"Израиль начал ответные удары по Ирану после атаки со стороны Тегерана в начале этого месяца - согласно официальному источнику. По данным иранских государственных СМИ, в субботу утром по местному времени в Тегеране прозвучало несколько взрывов", - говорится в сообщении телеканала.

Также об израильской атаке на Иран сообщил на своей странице в социальной сети американский новостной портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Израиль Иран Тегеран
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