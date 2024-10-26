В Грузии возбуждено уголовное дело о вбросе бюллетеней на одном из участков

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту вброса бюллетеней на одном из участков в городе Марнеули, сообщил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

"Это возмутительная информация, направленная на подрыв всего избирательного процесса. Я призываю окружную избирательную комиссию в Марнеули разобраться в ситуации и принять соответствующее решение", - сказал Каландаришвили на брифинге.

На кадрах, показанных грузинскими телеканалами, видно, как двое мужчин, несмотря на сопротивление регистратора, вбрасывают в урну сложенные бюллетени.

В Грузии в субботу проходят выборы в парламент.