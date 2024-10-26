В Грузии начались парламентские выборы

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Грузии в субботу в 08:00 началось голосование на выборах в парламент, завершатся выборы в 20:00.

По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах принимают участие 3 508 294 гражданина, из которых 3 113 747 избирателей примут участие в выборах с использованием электронных технологий. По всей Грузии и за рубежом открыты 3111 избирательных участков, из которых 67 - в 42 странах мира.

В выборах принимают участие 18 субъектов, представивших в ЦИК партийные списки, из которых, по данным соцопросов, реальные шансы получения депутатских мандатов, преодолев проходной 5%-й барьер, имеют пять субъектов - правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные - "Единое национальное движение", "Коалиция перемен", "Сильная Грузия" и "За Грузию".

За выборами в Грузии будут наблюдать 111 местных и 76 международных организаций.

В парламент Грузии избираются 150 депутатов.

В ЦИК Грузии в течение часа будет проведен первый брифинг о ходе выборов.