Мэр Тбилиси пообещал не допустить дестабилизации ситуации в ходе выборов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что на проходящем голосовании в парламент Грузии выбор стоит между силами, призывающими к включению страны в войну, и силами, предлагающими мирное развитие страны.

"Сегодня нам как никогда необходим мир, поэтому выбор очень прост. Мы выбираем между силами, призывающими к войне, и силами, предлагающими мирное и стабильное развитие Грузии", - сказал Каладзе журналистам на избирательном участке.

Комментируя вопрос о поступающей информации по фактам нарушения избирательного процесса, Каладзе заявил, что оппозиционные силы максимально попытаются накалить обстановку на участках по надуманным вопросам.

"Мы готовы к таким провокациям и никому не дадим возможности дестабилизировать ситуацию. Это радикальные силы, обреченные на поражение, которые мелким хулиганством пытаются создать негативную картину", - сказал Каладзе.

Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили после голосования на выборах заявил журналистам, что его выбор в пользу правительства, которое будет служить народу, а не в пользу кабинета министров, обслуживающего иностранные интересы.

"Или мы выбираем правительство, которое служит народу, или правительство, исполняющее задания иностранных государств. Агентуре в Грузии поручено включить страну в военные действия и вместо того, чтобы мы заботились о развитии страны, - получим катастрофу", - сказал Иванишвили журналистам на избирательном участке.

Он также отметил, что этими выборами "мы должны добиться освобождения политики от криминала".

"Мы должны добиться создания качественно нового общества, где не будет антагонизма, ненависти, поляризации", - сказал Иванишвили.

Как передает телекомпания "Рустави 2", первый инцидент на выборах в Грузии зафиксирован на избирательном участке в городе Зугдиди.

Двое наблюдателей от оппозиционной партии активно вмешивались в избирательный процесс, в нарушение всех правил, проверяя удостоверения личности избирателей. Их вынудили, применив силу, покинуть избирательный участок.

На участок были вызваны сотрудники полиции. К этому часу инцидент исчерпан и голосование продолжается.