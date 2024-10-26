Тегеран после израильских ударов заявил о праве на самооборону

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Иранская армия обязана принимать меры для защиты от нападений других стран, заявили в субботу в МИД Ирана после нанесенных Израилем ударов по иранским военным объектам.

"Иран считает, что имеет законное право на то, чтобы защищаться от иностранной агрессии. Такая защита - наш долг", - цитируют иранские СМИ заявление министерства.

В нем отмечается, что подобное право на самооборону закреплено в уставе ООН.

При этом в МИД Ирана не указали, какие именно меры Тегеран намерен принять.

Ранее сообщалось, что израильские военные в субботу рано утром нанесли серию ударов по иранским военным объектам. Согласно данным Тегерана, ущерб от этого - ограниченный. Сообщается о гибели двоих иранских военнослужащих.

Пока что ни президент Ирана Масуд Пезешкиан, ни верховный руководитель страны аятолла Али Хаменеи не комментировали данные события.