В армии Ирана утверждают, что Израилю удалось поразить только радары

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в ходе ударов в ночь на субботу по Ирану смогла повредить военные радары, сообщают западные СМИ со ссылкой на иранское военное командование. По утверждению иранской стороны, другие военные объекты не пострадали.

Ранее в Тегеране сообщали, что во время ударов погибли четыре иранских военнослужащих.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Иранская сторона пока не сообщала, как именно намерена реагировать на действия Израиля.