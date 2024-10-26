СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Кировской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Транспортные следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства аварийной посадки вертолета Ми-2 в Кировской области, в результате которой погибли четыре человека, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в субботу.

"По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вертолет совершал санитарный рейс.

Как сообщалось, вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе вечером в субботу. На борту находились четыре человека (пилот и медики), все они погибли.

Транспортная прокуратура начала проверку аварийной посадки. Также расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.

Как сообщается на сайте авиакомпании, "Вяткаавиа" базируется на собственной посадочной площадке "Кучаны", расположенной вблизи поселка Стрижи (Кировская область). Авиационный парк представлен тремя самолетами Ан-2, по одному вертолету Ми-2 и Ансат, по одному самолету Cessna 182 и Zlin 142. Компания оказывает услуги по техобслуживанию воздушных судов, лесопатрулированию, санитарной авиации и другие.