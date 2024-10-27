Поиск

Израиль нанес удар по зданию школы в городе Газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли удар по зданию школы в городе Газа, мотивировав его тем, что, по данным разведки, там располагался командный пункт движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад, по указанию разведки ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, которые действовали в командно-диспетчерском центре, расположенном на территории комплекса, который ранее был школой "Салах ад-Дин" в городе Газа", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что "командный центр использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических актов против войск ЦАХАЛ и государства Израиль".

Пресс-служба подчеркнула, что "перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению". В частности, использовались высокоточные боеприпасы, велось воздушное наблюдение.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", - отмечается в сообщении.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Израиля заявил, что цели ударов по Ирану достигнуты

Президент Израиля заявил, что цели ударов по Ирану достигнуты

В израильском правительстве сообщили, что не предупреждали Иран об ударах

ЦИК Грузии заявил о лидерстве "Грузинской мечты" на парламентских выборах

ЦИК Грузии заявил о лидерстве "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Экзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборах

Экзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборах

Более 130 жалоб о нарушениях на выборах в Грузии поступило в ЦИК

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии начались парламентские выборы

Израиль завершил операцию по нанесению ударов по Ирану

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });