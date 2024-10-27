Израиль нанес удар по зданию школы в городе Газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли удар по зданию школы в городе Газа, мотивировав его тем, что, по данным разведки, там располагался командный пункт движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад, по указанию разведки ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, которые действовали в командно-диспетчерском центре, расположенном на территории комплекса, который ранее был школой "Салах ад-Дин" в городе Газа", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что "командный центр использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических актов против войск ЦАХАЛ и государства Израиль".

Пресс-служба подчеркнула, что "перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению". В частности, использовались высокоточные боеприпасы, велось воздушное наблюдение.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", - отмечается в сообщении.