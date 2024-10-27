В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль въехал в автобусную остановку недалеко от военной базы Глилот в Израиле.

Как сообщает The Jerusalem Post, по уточненным данным, пострадали 35 человек, из них у шести тяжелые ранения. Некоторые люди в результате атаки оказались зажаты под грузовиком.

Инцидент расценивается как террористический акт.

По данным The Times of Israel, водитель грузовика нейтрализован гражданскими, у которых было при себе оружие. Издание уточняет, что к остановке подъехал автобус, и в этот момент грузовик въехал в остановку.