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Один человек погиб после того, как грузовик протаранил остановку в Израиле

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще 32 пострадали в результате происшествия недалеко от военной базы Глилот в Израиле. Там грузовик протаранил остановку, когда к ней подъехал автобус, инцидент предварительно расценивается как теракт.

Как сообщает The Times of Israel, полиция выясняет мотив водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что водителя грузовика нейтрализовали гражданские, у которых было при себе оружие.

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