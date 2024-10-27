Премьер Грузии заявил о признании международными наблюдателями легитимности выборов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пресс-конференция международных наблюдателей из европейских структур подтвердила соответствие всем избирательным принципам прошедших в стране парламентских выборов.

"Международные наблюдатели говорили об избранной вчера власти, что в целом означает признание наших выборов легитимными. Что очень важно", - сказал Кобахидзе журналистам в воскресенье.

Между тем руководитель миссии от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Оуэн Мерфи, отвечая на пресс-конференции на вопрос, были ли выборы сфальсифицированы или нет, заявил, что задачей наблюдательской миссии не является вынесение окончательного вердикта.

Он отметил, что почти на 2 тыс. избирательных участках в Грузии побывало более 500 международных наблюдателей, и в ряде случаев были замечены нарушения, но миссия ждет дополнительную информацию по всем нарушениям.

По словам Мерфи, кандидаты могли свободно участвовать в выборах, но определенные вопросы возникают по поводу предвыборной кампании, где могли иметь место факты запугивания избирателей, давления и, в целом, как он считает, возникают вопросы, насколько свободно и без страха могли голосовать избиратели.

Мерфи также заявил о фактах многоразовых вбросов бюллетеней, однако на вопрос журналистов о том, может ли он уточнить, где именно это происходило, указал лишь на один конкретный инцидент, произошедший в городе Марнеули.

Участвовавшие в пресс-конференции руководители миссий от ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, Европарламента также отметили высокую поляризацию в последние месяцы в Грузии, и, по их словам, негативное влияние на атмосфере в целом ощущалось из-за принятого в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

Они заявили, что у наблюдателей была информация о возможном использовании правящей партией "Грузинская мечта" административного ресурса или давления на госслужащих.

Представитель от ПА ОБСЕ, финский депутат Пия Каума сообщила, что в целом выборы были конкурентными. "Нельзя давать черно-белые оценки, но понимаем, что у правящей силы были финансовые ресурсы больше, общая ситуация не была равной", - сказала она.

На пресс-конференции наблюдатели воздержались также говорить о том, были ли выборы свободными или справедливыми. На вопрос о том, могут ли замеченные ими нарушения оказать влияние на результаты выборов в Грузии, они заявили, что об этом можно будет говорить лишь после детального изучения и расследования фактов нарушений.

По словам руководителя миссии БДИПЧ ОБСЕ, группа наблюдателей останется в Грузии и будет следить за тем, как расследуются нарушения. Он отметил, что детальная оценка будет дана в окончательном отчете, который подготовит миссия и где также будут даны рекомендации грузинской стороне.