В ЕС считают, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В совместном заявлении глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и Европейская комиссия (ЕК) призвали Центризбирком Грузии к "расследованию нарушений", которые, как считают в Брюсселе, имели место на выборах в грузинский парламент.

"Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и рассмотрению нарушений. (...) Эти нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу", - говорится в заявлении.

Согласно документу, Евросоюз "внимательно следил за событиями, предшествовавшими парламентским выборам", и в Брюсселе считают, что "за последние месяцы народ Грузии продемонстрировал приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в ЕС".

"Сообщения о давлении на избирателей, особенно на сотрудников государственного сектора, были широко распространенными в ходе кампании", - отметили в Брюсселе.

Боррель и ЕК также заявили о "неравных условиях для электората и влиянии недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс".

В ЕС ожидают окончательного отчета и рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил накануне, что пресс-конференция международных наблюдателей из европейских структур подтвердила соответствие прошедших в стране парламентских выборов всем избирательным принципам.

"Международные наблюдатели говорили об избранной вчера власти, что в целом означает признание наших выборов легитимными. Что очень важно", - сказал Кобахидзе.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. По последним данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие пятипроцентный проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.