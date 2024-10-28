Поиск

В ЕС считают, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В совместном заявлении глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и Европейская комиссия (ЕК) призвали Центризбирком Грузии к "расследованию нарушений", которые, как считают в Брюсселе, имели место на выборах в грузинский парламент.

"Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и рассмотрению нарушений. (...) Эти нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу", - говорится в заявлении.

В миреПрезидент Грузии не признала итоги выборов в парламент и призвала к протестуЧитать подробнее

Согласно документу, Евросоюз "внимательно следил за событиями, предшествовавшими парламентским выборам", и в Брюсселе считают, что "за последние месяцы народ Грузии продемонстрировал приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в ЕС".

"Сообщения о давлении на избирателей, особенно на сотрудников государственного сектора, были широко распространенными в ходе кампании", - отметили в Брюсселе.

В миреСаакашвили призвал грузинскую оппозицию к акциям протестаЧитать подробнее

Боррель и ЕК также заявили о "неравных условиях для электората и влиянии недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс".

В ЕС ожидают окончательного отчета и рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил накануне, что пресс-конференция международных наблюдателей из европейских структур подтвердила соответствие прошедших в стране парламентских выборов всем избирательным принципам.

В миреКоалиция, занявшая второе место на выборах в Грузии, откажется от мандатовЧитать подробнее

"Международные наблюдатели говорили об избранной вчера власти, что в целом означает признание наших выборов легитимными. Что очень важно", - сказал Кобахидзе.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. По последним данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие пятипроцентный проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.

Евросоюз Жозеп Боррель ЕК Грузия парламентские выборы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Грузии не признала итоги выборов в парламент и призвала к протесту

Правящая коалиция теряет большинство в парламенте Японии

Кандидат Трампа в вице-президенты считает Россию соперником США, но не врагом

Кандидат Трампа в вице-президенты считает Россию соперником США, но не врагом

Коалиция, занявшая второе место на выборах в Грузии, откажется от мандатов

Нетаньяху заявил, что удары по Ирану достигли поставленных целей

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Один человек погиб после того, как грузовик протаранил остановку в Израиле

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Глава ЦИК Грузии сообщил о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });