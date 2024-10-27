Премьер Венгрии посетит Тбилиси

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр председательствующей в Совете Евросоюза Венгрии Виктор Орбан 28-29 октября посетит с официальным визитом Тбилиси, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

По информации пресс-службы, 29 октября с венгерским премьером встретится премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Встреча состоится также в расширенном формате с участием министров двух стран.

Накануне Орбан сразу же после опубликованных в Грузии экзит-полов поздравил своего грузинского коллегу с победой правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах.

Как написал премьер Венгрии в социальных сетях, "народ Грузии знает, что лучше для его страны".