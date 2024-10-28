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В Брюсселе разъяснили, что Орбан посетит Грузию не как председатель Совета ЕС

Визит пройдет в рамках двусторонних отношений

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Тбилиси не в качестве председателя Совета ЕС, заявила на брифинге в Брюсселе Набила Массрали, представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Что касается визита Виктора Орбана: он направляется в Тбилиси исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Грузией. Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата Совета Европейского союза на визит в Тбилиси", - сказала она.

По ее словам, позиция ЕС была очень ясно выражена в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Борреля и Еврокомиссии 27 сентября.

В заявлении Борреля и Еврокомиссии, в частности, говорилось, что "за последние месяцы народ Грузии продемонстрировал приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в ЕС". Они призвали грузинские власти "прояснить и устранить" нарушения, о которых сообщалось в ходе выборов. В ЕС ожидают окончательного отчета и рекомендаций наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Массрали отметила, что в ЕС продолжают внимательно наблюдать за происходящим в Грузии. Она сообщила, что глава европейской дипломатии и государства-члены Евросоюза обсудят ситуацию в этой стране на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября. Этот вопрос будет также поднят на неформальной встрече глав государств и правительств стран ЕС 8 ноября в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Орбан 28-29 октября посетит с официальным визитом Тбилиси. По информации пресс-службы главы грузинского правительства, 29 октября с венгерским премьером встретится премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Встреча состоится также в расширенном формате с участием министров двух стран.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых объявлена правящая партия "Грузинская мечта".

Виктор Орбан Грузинская мечта БДИПЧ ОБСЕ Евросоюз Набила Массрали Грузия Венгрия
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