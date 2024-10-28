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Южная Корея и США обсудят предполагаемую отправку военных КНДР в РФ

Делегация южнокорейской разведки проведет в НАТО брифинг на эту тему

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В четверг Южная Корея и США проведут в Вашингтоне переговоры в формате "два плюс два" на уровне министров иностранных дел и обороны, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

На встрече, в которой с южнокорейской стороны примут участие глава МИД Чо Тхэ Ель и министр обороны Ким Ен Хен, а с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, состоятся "широкие обсуждения по Корейскому полуострову, двустороннему альянсу и другим региональным и глобальным проблемам", говорится в сообщении министерства.

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Агентство обращает внимание, что встреча пройдет на фоне предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию, возможно, для участия в конфликте на Украине. Согласно публикации, "Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили отправку многотысячного контингента Северной Кореи на восток России".

"Ренхап" также информирует, что в понедельник находящаяся в Брюсселе южнокорейская делегация во главе с первым заместителем директора разведслужбы Хон Чан Воном проинформирует по этому вопросу Совет НАТО.

Договоренность о таком брифинге была достигнута на прошлой неделе в ходе телефонной беседы между генсеком альянса Марком Рютте и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.

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Как считает "Ренхап", в ходе встречи стороны могут также затронуть вопросы поддержки Украины, "включая направление группы сотрудников южнокорейской разведки и других должностных лиц в Киев для наблюдения за северокорейскими войсками".

Темой переговоров также могут стать варианты поддержки Сеулом Киева, в том числе вопрос "о переходе от политики (...) нелетальной помощи к поставкам оружия".

Ранее Национальная разведслужба Южной Кореи сообщала, что КНДР якобы отправляет в Россию военных для участия в боевых действиях на Украине.

Южная Корея США НАТО Россия КНДР Украина
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