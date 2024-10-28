Минск выразил желание участвовать в проекте транспортно-логистического хаба на Сахалине

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова подключиться к созданию международного транспортно-логистического хаба на Сахалине, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Об этом сообщает "БелТА".

"Готовы с вами работать в вашем проекте по созданию международного транспортно-логистического хаба за счет модернизации Корсаковского морского торгового порта и строительства заводов по переработке рыбной продукции", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также отметил заинтересованность в сотрудничестве в проектах по запуску на Сахалине экологичного транспорта. В частности, по его словам, на Сахалине скоро начнут опытную эксплуатацию первого самосвала "БЕЛАЗ" на водородном топливе.

Лимаренко подтвердил планы реализации проекта, целью которого является оценка результатов работы техники на водородных элементах непосредственно в карьере. "У нас есть угольный разрез, где идет добыча. И планы увеличить добычу в полтора-два раза. Если у нас получится, эксперимент (там сейчас работают 150 машин), понятно, что это серьезная большая программа. Кроме того, если Россия с Беларусью в условиях санкций сумеют сделать такой суперпроект, который будет работать на водороде, это будет серьезный технологический прорыв, потому что за водородом будущее, и нам нужно научиться жить и работать с водородом", - заявил губернатор.

Корсаковский порт является крупнейшим на Сахалине, принимает до 80% грузов, идущих на остров. АО "Корсаковский морской торговый порт" владеет 14 грузоподъемными кранами, 6 причалами. Реконструкция морпорта обойдется примерно в 15 млрд рублей. Цель развития - появление в порту бизнеса в сфере хранения и переработки рыбы. В целом проект ранее был презентован как "многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом". Первый этап реконструкции планируется завершить в 2025 году, второй - в 2027 году.

Сахалин был выбран правительством России пилотной площадкой для развития водородных технологий. На острове создан Восточный водородный кластер, в составе которого есть полигон для развития водородных технологий и тестирования российского оборудования - водородных заправок для транспорта и систем энергогенерации на основе водорода. Полигон базируется на территории Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения РАН. Регион намерен к середине 2025 года запустить пять пилотных проектов по применению водорода в энергетике и на транспорте.