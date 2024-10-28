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Лукашенко ждет увеличения финансирования Россией совместных проектов

Он также надеется преодолеть "недопонимания" с Москвой в производстве легковых автомобилей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Белорусская сторона рассчитывает на увеличение объемов финансирования совместных с Россией проектов и проведет соответствующие переговоры с российским правительством, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречев Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Об этом сообщает "БелТА".

"Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов (105 млрд рублей на импортозамещающие проекты - ИФ). Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров (с правительством Белоруссии - ИФ)", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что рассчитывает преодолеть "недомолвки" с Россией в сфере производства легковых автомобилей. "Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Белоруссии. Тоже очень важный вопрос. (...) Хотелось бы, чтобы те недопонимания, или же какие-то недомолвки даже можно сказать, у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть и на нашем совместном ранке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего", - сказал он.

В связи с этим Лукашенко сказал, что "ни для кого не секрет, мы должны защищать свой рынок". "Чтобы не получилось так, как с западниками - ушли, все бросили. (...) Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими", - добавил он.

В середине октября белорусский посол в Москве Александр Рогожник сообщил, что Белоруссия и Россия готовят дополнительный пул совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах. "Мы с Российской Федерацией за счет средств российской стороны в размере 105 млрд российских рублей уже приступили к реализации 27 проектов - это проекты инновационные, импортозамещающие и высокотехнологичные. Сейчас уже сформирован дополнительный пул из 7 проектов, в том числе по авиационной тематике", - сказал Рогожник.

"Сегодня этот объем финансирования пока сформирован в объеме 70 млрд (российских рублей - ИФ), но мы ставим перед собой цель выйти на эквивалентную сумму, равную первому кредиту в 105 млрд (российских рублей - ИФ), и вкладывать эти ресурсы в развитие высокотехнологичных производств, чтобы два государства вышли в технологическом смысле на самодостаточность во всем", - отметил посол.

Александр Лукашенко Белоруссия Денис Мантуров Александр Рогожник
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