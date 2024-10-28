Иран пригрозил серьезным ответом на израильские удары

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник заявил, что ответ Тегерана на субботние удары Израиля будет "серьёзным".

"Мы используем все инструменты для серьёзного ответа, и, естественно, характер нашего ответа будет пропорционален характеру атаки", - сказал Багаи.

Ранее командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Хосейн Салами заверил, что Израиль ждут последствия после авиаударов, нанесенных по Ирану в ночь на субботу.

"Последствия преступления Израиля будут невообразимы для захватчиков", - приводит агентство "Мехр" слова Салами.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран "даст должный ответ на агрессию сионистского режима".

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по иранским военным объектам, в результате ударов погибли четыре военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.