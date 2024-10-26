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В израильском правительстве сообщили, что не предупреждали Иран об ударах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заверили, что не предупреждали заранее Иран о нанесенных в ночь на субботу авиаударах, сообщает The Times of Israel.

"Израиль не уведомлял Иран перед атакой: ни о сроках, ни о целях, ни о масштабах удара", - приводит издание выдержку из заявления канцелярии Нетаньяху.

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В субботу Sky News Arabia со ссылкой на источник сообщил, что израильская сторона за несколько часов перед нанесением ударов по Ирану через Россию предупредила Тегеран о своих намерениях.

Ранее о том, что Израиль через третьи страны предупреждал Иран о своих планах, сообщил портал Axios, однако он не уточнял, какая именно страна выступила в качестве посредника.

Собеседники портала отметили, что целью предупреждения было стремление убедить иранцев не отвечать, ограничить продолжающийся обмен ударами между Израилем и Ираном, предотвратить более широкую эскалацию.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Иранская сторона пока не сообщала, как именно намерена реагировать на действия Израиля.

Израиль Иран
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