Постпред РФ призвал СБ ООН сделать все во избежание "новой большой войны" на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН Фото: AP/TASS

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя в понедельник заявил, что страны Совета Безопасности ООН должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

"Члены СБ должны сделать все для того, чтобы избежать дальнейшего скатывания ближневосточного региона в новую большую войну", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Он отметил, что недавняя атака Израиля на Иран, по его мнению, "не только нарушает положения международного права, но и дестабилизирует и без того накаленную до предела ситуацию на балансирующем на грани войны Ближнем Востоке".

По его словам, "сложно избавиться от ощущения, что в Западном Иерусалиме сознательно идут на обострение, несмотря на сигналы Тегерана о готовности воздержаться от дальнейшего раскручивания спирали конфронтации".

Российский дипломат указал, что Москва "настойчиво призывает все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию".

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по иранским военным объектам. В результате ударов, по данным иранской стороны, погибли четыре военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.