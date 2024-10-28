Инвестфонд Georgian Capital продал пивной бизнес в Грузии голландской Royal Swinkels

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших грузинских инвестиционных фондов Georgian Capital (GCAP), акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), продал свой пивной и дистрибьюторский бизнес.

Как говорится в сообщении, размещенном GCAP в понедельник на сайте LSE, речь идет о компании Global Beer Georgia, которая является официальным производителем и дистрибьютором брендов пива и лимонада "Казбеги" на местном рынке, а также напитков Ice, Black Lion, Heineken, Amstel, Krusovice и других международных брендов в Грузии.

Покупателем пивного бизнеса GCAP стала голландская корпорация Royal Swinkels - один из крупнейших производителей пива в Евросоюзе с выручкой в 1,12 млрд евро в 2023 году. Крупнейшие бренды Royal Swinkels включают Bavaria и Swinkels.

После продажи бизнес будет управляться новой холдинговой компанией Dutch Holdco, которая зарегистрирована в Нидерландах. Доля GCAP в этом предприятии составит 20%, а Royal Swinkels будет владельцем 80%. Соглашение о сделке предусматривает опцион на выкуп оставшихся 20% акций компанией Royal Swinkels. Сумма сделки по продаже 80% в Global Beer Georgia составляет $63 млн. При этом соглашение нуждается в одобрении Агентства по конкуренции Грузии, решение по которому госорган должен принять до 31 декабря 2024 года.

"Сделка соответствует инвестиционной стратегии GCAP с малым капиталом и представляет собой еще одно успешное завершение полного инвестиционного цикла наших частных активов: инвестирование, рост и, наконец, монетизация инвестиций посредством выхода наличными", - говорится в сообщении. Отмечается также, что сделка приведет к повышению чистой стоимости активов GCAP на 1,8% по сравнению с данными на 30 июня 2024 года.

Между тем, акции GCAP на LSE в понедельник резко снижаются – их стоимость упала на 10,5%, до 9,26 фунта стерлингов за акцию по состоянию на 14:00.

Согласно финансовому отчету Global Beer Georgia, в прошлом году общий доход компании составил 86 млн лари, а чистая прибыль – 4,2 млн лари. Активы равнялись 122,7 млн лари, обязательства – 113,6 млн лари.

Официальный курс на 28 октября - 2,7198 лари/$1.