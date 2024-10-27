Президент Грузии не признала итоги выборов в парламент и призвала к протесту

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает прошедшие 26 октября парламентские выборы сфальсифицированными грузинскими властями и призывает население присоединиться к акции протеста в понедельник в Тбилиси.

"Это были не выборы, а тотальное мошенничество. Я не признаю эти выборы и призываю всех граждан присоединиться в понедельник к акции протеста на проспекте Руставели", - заявила Зурабишвили в воскресенье на брифинге после встречи с лидерами оппозиции.

Ранее в октябре представители правящей партии "Грузинская мечта" анонсировали начало новым составом парламента процедуры импичмента Зурабишвили из-за нарушения Конституции. Однако это обещание может быть невыполнимым, так как для объявления импичмента необходимо поддержка конституционного большинства, которого у "Грузинской мечты" в новом составе парламента не будет.

Президентский срок Зурабишвили истекает в конце декабря этого года.