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Грузинская валюта дешевеет перед возможным началом массовых протестов в Тбилиси

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Национальная валюта Грузии лари начала дешеветь по отношению к доллару с утра в понедельник на фоне заявлений лидеров оппозиции о массовых протестах против якобы сфальсифицированных в субботу результатов парламентских выборов.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании итогов голосования и призвала оппозицию к началу протестов в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента.

Один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Вашадзе заявил журналистам, что крайне важно участие в митинге максимального количества сторонников оппозиции. "Я думаю, нам придется вести борьбу 40-45 дней. Это будет бессрочная акция протеста в центре Тбилиси", - сказал Вашадзе.

Часть международных наблюдателей на выборах в республике заявили на пресс-конференции о многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса, которые, в основном, касались действий грузинских властей по использованию административного ресурса, методов запугивания, подкупа и давления на избирателей.

Негативная оценка избирательного процесса в Грузии международными наблюдателями стала основой для начала протеста оппозиции, считают местные эксперты.

Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузия
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