Израиль не верит в возможность скорых успехов на переговорах о перемирии в Газе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти не верят, что на недавно возобновившихся переговорах о прекращении огня в секторе Газа в скором будущем реально добиться прорыва, сообщает в понедельник портал Ynet со ссылкой на источники.

"Такая ситуация с января. Мы ведем переговоры сами с собой, в лучше случае - с посредниками. Ни в каком отношении настоящих переговоров с движением ХАМАС не было. Они выдвинули требования и не сдвинулись на них ни на сантиметр: это конец боевых действий и вывод израильских войск из Газы. А этого не происходит", - заявил один из источников.

По словам собеседников портала, в Израиле также не верят в жизнеспособность предложения Египта о двухдневном прекращении огня в Газе.

Ynet отмечает, что скепсис израильской стороны вызван уверенностью в неготовности ХАМАС отказаться от требования вывести израильские войска из всего анклава, включая Филадельфийский коридор на границе Египта и сектора Газа и с КПП "Рафах". На вывод сил не согласится премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы не ухудшить отношения в правящей коалиции с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром финансов Бецалелем Смотричем.

Как сообщалось, в Дохе возобновились переговоры в попытках достичь соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. В них участвуют высокопоставленные переговорщики из США, Израиля и Катара. Основная цель встреч - проработка нового плана, который учел бы новые предложения, привезенные переговорщиками.

При этом ожидается, что на переговорах также пойдет речь о ситуации в Ливане. В Бейрут также должен прибыть высокопоставленный представитель служб безопасности Катара, чтобы заняться вопросами, представляющими предмет для беспокойства ливанской стороны.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил журналистам в Каире, что Египет предлагает первоначальное двухдневное прекращение огня, в рамках которого четверо израильских пленных будут обменены на нескольких палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Ас-Сиси заявил, что эта инициатива является предварительным шагом к установлению постоянного режима прекращения огня.

Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на репортаж израильского телеканала N12, сообщало, что Нетаньяху выступил против нового предложения Египта. По другим данным, ХАМАС положительно воспринял идею Каира, но указал на отсутствие гарантий, что Израиль будет выполнять такое соглашение.