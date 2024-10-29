Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем

Флаг "Хезболлы" Фото: Scott Peterson/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет шуры, главный руководящий орган ливанского шиитского движения "Хезболла", во вторник объявил Наима Касема лидером организации.

"Совет шуры избрал шейха Наима Касема генеральным секретарем "Хезболлы", - говорится в заявлении движения, выдержки из которого приводят арабские СМИ.

В конце сентября израильские ВВС нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб генсек движения Хасан Насралла.

В ночь на 23 октября армия обороны Израиля объявила о ликвидации возможного преемника Насраллы Хашема Сафиеддина.

Касему 71 год. После гибели Насраллы он исполнял обязанности главы "Хезболлы". Касем окончил Бейрутский университет, а в 1982 году стал одним из основателей "Хезболлы". С 1991 года он был заместителем руководителя движения.