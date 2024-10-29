Поиск

Ynet сообщило о продвижении переговоров Израиля и "Хезболлы"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" находятся в продвинутой стадии, Израиль отводит особую роль в процессе урегулирования России, сообщает Ynet news со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

По их данным, спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн может посетить Израиль и Ливан до 5 ноября, то есть еще до президентских выборов в США, для того, чтобы завершить работу над соглашением.

Собеседники издания отмечают, что ситуация в Ливане кардинально изменилась после наступления армии обороны Израиля и что в Бейруте согласились не увязывать конфликты в Ливане и секторе Газа.

Предлагаемое соглашение включает три компонента. Первый предусматривает выполнение резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года об отводе всех сил шиитской группировки "Хезболла" от границы с Израилем к северу от реки Литани, развертывание вдоль ливано-израильской границы подразделений армии Ливана численностью от пяти до десяти тысяч человек, а также усиление миротворческого контингента временных сил ООН.

Вторая составляющая предполагает создание механизма контроля за соблюдением соглашения.

Документ также предусматривает меры, предотвращающие перевооружение "Хезболлы" и блокирующие поставки ей оружия по воздуху, суше и морю.

Ynet news отмечает, что функции контроля за соблюдением соглашение Израиль хотел бы предоставить России и ряду других стран.

"Россия призвана сыграть особую роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

По данным Ynet news, израильские власти заинтересованы в российском участии в надежде на то, что это будет способствовать выполнению будущего соглашения и сократит зависимость процесса от вовлеченности в него США.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Амос Хохштейн Израиль Ливан СБ ООН Хезболла США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рада продлила на Украине на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию

В Аргентине обрушилось десятиэтажное здание

Кремль обещает задействовать все правовые механизмы для защиты имущества РФ в Финляндии

Источник сообщил, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию продлится 2-3 дня

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР

Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем

Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем

Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

Иран и Саудовская Аравия призвали мусульманские страны к единению на фоне конфликта в Газе и Ливане

Что случилось этой ночью: вторник, 29 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });