Ynet сообщило о продвижении переговоров Израиля и "Хезболлы"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" находятся в продвинутой стадии, Израиль отводит особую роль в процессе урегулирования России, сообщает Ynet news со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

По их данным, спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн может посетить Израиль и Ливан до 5 ноября, то есть еще до президентских выборов в США, для того, чтобы завершить работу над соглашением.

Собеседники издания отмечают, что ситуация в Ливане кардинально изменилась после наступления армии обороны Израиля и что в Бейруте согласились не увязывать конфликты в Ливане и секторе Газа.

Предлагаемое соглашение включает три компонента. Первый предусматривает выполнение резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года об отводе всех сил шиитской группировки "Хезболла" от границы с Израилем к северу от реки Литани, развертывание вдоль ливано-израильской границы подразделений армии Ливана численностью от пяти до десяти тысяч человек, а также усиление миротворческого контингента временных сил ООН.

Вторая составляющая предполагает создание механизма контроля за соблюдением соглашения.

Документ также предусматривает меры, предотвращающие перевооружение "Хезболлы" и блокирующие поставки ей оружия по воздуху, суше и морю.

Ynet news отмечает, что функции контроля за соблюдением соглашение Израиль хотел бы предоставить России и ряду других стран.

"Россия призвана сыграть особую роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

По данным Ynet news, израильские власти заинтересованы в российском участии в надежде на то, что это будет способствовать выполнению будущего соглашения и сократит зависимость процесса от вовлеченности в него США.