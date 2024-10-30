США обсудят с союзниками реакцию на военное сотрудничество России и КНДР

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Руководство США намерено консультироваться с союзниками по поводу того, как реагировать на сообщения о сотрудничестве России и КНДР в военной сфере, заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы будем работать с союзниками и партнерами над тем, как нам реагировать на это", - сказал он.

Остин подчеркнул, что США "отслеживают беспрецедентное военное сотрудничество" России с Северной Кореей. Он заявил, что "все более обеспокоен" данными о пребывании северокорейских военных в России.

Глава Пентагона призвал Москву изменить позицию по этому вопросу.