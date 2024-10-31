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В Белоруссии зарегистрированы еще три группы по выдвижению кандидатов в президенты

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии зарегистрировал еще три группы по выдвижению кандидатов в президенты республики. Прямая трансляция заседания шла на сайте комиссии.

Зарегистрированы группы по сбору подписей в поддержку Олега Гайдукевича (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александра Хижняка (председатель Республиканской партии труда и справедливости) и Ольги Чемодановой (бывший пресс-секретарь МВД, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома).

Ранее ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего главы государства Александра Лукашенко.

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации группам по выдвижению кандидатами в президенты Александра Дроздова и Юрия Губаревича. В первом случае из-за непредставления списка членов инициативной группы, во втором - в связи с направлением документов по электронной почте, что не предусмотрено избирательным законодательством.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

МВД ЦИК Белоруссия Центризбирком Ольга Чемоданова Олег Гайдукевич
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