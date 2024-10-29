Трамп и Харрис за неделю до выборов пользуются практически одинаковой поддержкой

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Кандидаты на пост президента США от Демократической и Республиканской партий, вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп, имеют практически одинаковый уровень поддержки, свидетельствуют данные опроса Ipsos.

Так, Харрис поддерживают 44% респондентов, тогда как Трампа - 43%.

При этом отмечается, что с того момента, как вице-президент вступила в предвыборную гонку, ее популярность медленно снижается.

Согласно исследованию, 47% опрошенных считают подход Трампа к вопросам экономики и безработицы более эффективным, чем у Харрис. В то, что Харрис справится с этими вопросами лучше, верят 37% респондентов.

Опрос также показывает, что 48% опрошенных одобряют озвученные Трампом планы по решению проблемы незаконной миграции, подход Харрис в этом вопросе поддерживают 33%.

В данном опросе приняли участие 1 150 человек.

Вместе с тем, модель Decision Desk HQ, разработанная по заказу издания The Hill, предсказывает, что Трамп победит на выборах с вероятностью 54%. В сентябре этого года модель считала фаворитом Харрис, вероятность победы которой тогда оценивалась в 55%.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.