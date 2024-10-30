Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября, сообщает портал Axios со ссылкой на информацию системы досрочного голосования университета Флориды.

Согласно обнародованным данным, примерно 39% из этих избирателей являются зарегистрированными демократами, около 36% - республиканцами. При этом 41% всех проголосовавших старше 65 лет.

Как отмечает портал, на выборах 2020 года всего досрочно лично или по почте проголосовали около 100 тыс. избирателей.