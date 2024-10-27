Поиск

Кандидат Трампа в вице-президенты считает Россию соперником США, но не врагом

Кандидат Трампа в вице-президенты считает Россию соперником США, но не врагом
Джей Ди Вэнс
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Кандидат экс-президента США Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс в воскресенье заявил, что Россия, на его взгляд, является соперником для Америки, но не стоит ее рассматривать как врага.

"Мы не в состоянии войны с ним. И я не хочу, чтобы мы были в таком состоянии", - сказал Вэнс в эфире телеканала NBC News, отвечая на вопрос журналистки, считает ли он президента России Владимира Путина врагом.

Кандидат на пост вице-президента США добавил, что "нужно быть очень осторожным в выборе выражений, которые мы используем в международной дипломатии".

Вэнс подчеркнул, что для США Пекин, "очевидно, является конкурентом, но мы не в состоянии войны с Китаем".

"Хотя я думаю, что Китай представляет самую большую угрозу для США", - добавил он.

По его словам, иногда необходимо вести диалог, даже с "соперниками".

"Мы должны по-умному относиться к дипломатии. Если нам не нравится кто-то, это не означает, что мы не можем время от времени вести переговоры с ними. И важно, если когда-то мы дойдем до завершения конфликта на Украине, то очевидно, что на каком-то уровне нам придется взаимодействовать в рамках переговоров между Украиной, Россией и нашими союзниками по НАТО в Европе", - сказал он.

Он добавил, что возвращение Трампа на пост президента позволит не только уладить внутренние проблемы в США, но и сделает мир более стабильным.

Вэнс вновь раскритиковал оппонента Трампа по президентской гонке - кандидата от демократов Камалу Харрис. Он заявил, что Харрис устроила "бардак" в мире и нужно вернуть обстановку в "состояние мира".

Между тем, говоря в интервью о будущем США в НАТО в случае избрания Трампа, Вэнс сказал, что "мы будем соблюдать обязательство по НАТО".

"Дональд Трамп хочет, чтобы НАТО была сильной. Он хочет, чтобы мы остались в НАТО. Но он также хочет, что страны-члены НАТО действительно брали на себя бремя расходов", - подчеркнул Вэнс.

Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Грузии не признала итоги выборов в парламент и призвала к протесту

Правящая коалиция теряет большинство в парламенте Японии

Коалиция, занявшая второе место на выборах в Грузии, откажется от мандатов

Нетаньяху заявил, что удары по Ирану достигли поставленных целей

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Один человек погиб после того, как грузовик протаранил остановку в Израиле

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Глава ЦИК Грузии сообщил о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });