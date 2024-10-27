Кандидат Трампа в вице-президенты считает Россию соперником США, но не врагом

Джей Ди Вэнс Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Кандидат экс-президента США Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс в воскресенье заявил, что Россия, на его взгляд, является соперником для Америки, но не стоит ее рассматривать как врага.

"Мы не в состоянии войны с ним. И я не хочу, чтобы мы были в таком состоянии", - сказал Вэнс в эфире телеканала NBC News, отвечая на вопрос журналистки, считает ли он президента России Владимира Путина врагом.

Кандидат на пост вице-президента США добавил, что "нужно быть очень осторожным в выборе выражений, которые мы используем в международной дипломатии".

Вэнс подчеркнул, что для США Пекин, "очевидно, является конкурентом, но мы не в состоянии войны с Китаем".

"Хотя я думаю, что Китай представляет самую большую угрозу для США", - добавил он.

По его словам, иногда необходимо вести диалог, даже с "соперниками".

"Мы должны по-умному относиться к дипломатии. Если нам не нравится кто-то, это не означает, что мы не можем время от времени вести переговоры с ними. И важно, если когда-то мы дойдем до завершения конфликта на Украине, то очевидно, что на каком-то уровне нам придется взаимодействовать в рамках переговоров между Украиной, Россией и нашими союзниками по НАТО в Европе", - сказал он.

Он добавил, что возвращение Трампа на пост президента позволит не только уладить внутренние проблемы в США, но и сделает мир более стабильным.

Вэнс вновь раскритиковал оппонента Трампа по президентской гонке - кандидата от демократов Камалу Харрис. Он заявил, что Харрис устроила "бардак" в мире и нужно вернуть обстановку в "состояние мира".

Между тем, говоря в интервью о будущем США в НАТО в случае избрания Трампа, Вэнс сказал, что "мы будем соблюдать обязательство по НАТО".

"Дональд Трамп хочет, чтобы НАТО была сильной. Он хочет, чтобы мы остались в НАТО. Но он также хочет, что страны-члены НАТО действительно брали на себя бремя расходов", - подчеркнул Вэнс.