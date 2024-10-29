ХАМАС готово рассмотреть перемирие в Газе, если оно связано с выводом израильских сил

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представитель руководства ХАМАС Сами Абу Зухри заявил о готовности изучить новые предложения переговорщиков по прекращению огня в секторе Газа при условии, что эти варианты будут предусматривать вывод израильских войск, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

"Наше движение подтверждает, что открыто к любым предложениям, позволяющим прекратить страдания людей в Газе и достичь долгосрочного прекращения огня, а также предполагающим вывод израильских войск из сектора Газа", - сказал он.

Зухри также напомнил, что соглашение, по мнению ХАМАС, должно подразумевать снятие блокады палестинского анклава, разрешение на оказание гуманитарной помощи жителям Газы, проведение ремонта инфраструктуры и обмен пленными.

В свою очередь представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заверил, что Доха продолжит вместе с США работу в качестве посредников по урегулированию ближневосточного конфликта вплоть до ноябрьских американских президентских выборов.

Катар и США являются, наряду с Египтом, ключевыми посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.