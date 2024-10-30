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Кабинет безопасности Израиля обсуждает основы соглашения с "Хезболлой"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Кабинет безопасности Израиля ведет обсуждение рамок вероятного соглашения с ливанским движением "Хезболла" о прекращении огня в южном Ливане, заявил в среду израильский министр энергетики Эли Коэн.

"Идут дискуссии, думаю, они займут время", - приводят западные СМИ его слова.

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"Благодаря операциям нашей армии за последние месяцы, а особенно последние недели (...) Израиль оказался на сильных позициях после того, как руководство "Хезболлы" уничтожили, поразили 2 тыс. объектов его террористической инфраструктуры", - добавил он.

Ранее поступали сообщения, что советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк и президентский советник Амос Хохштейн направляются в среду на Ближний Восток на встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими представителями израильских властей для обсуждения условий прекращения огня Израиля и "Хезболлы".

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Накануне портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских официальных лиц передавал, что переговоры по соглашению о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" находятся в продвинутой стадии, Израиль отводит особую роль в процессе урегулирования России. Израильские чиновники отмечали, что ситуация в Ливане кардинально изменилась после наступления армии обороны Израиля и что в Бейруте согласились не увязывать конфликты в Ливане и секторе Газа.

Ynet news передавало, что функции контроля за соблюдением соглашения Израиль хотел бы предоставить России и ряду других стран. "Россия призвана сыграть особую роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - указывал Ynet со ссылкой на свои источники.

Израиль Хезболла Ливан
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