Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о тренировке северокорейских военнослужащих, которые якобы могут находиться на территории России.

"Да, я обеспокоен этим", - приводят американские СМИ его ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Говоря о том, должны ли украинские военные наносить удары по северокорейским военным, Байден ответил: "Да, если они окажутся на украинской территории".