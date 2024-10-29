Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о тренировке северокорейских военнослужащих, которые якобы могут находиться на территории России.
"Да, я обеспокоен этим", - приводят американские СМИ его ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Говоря о том, должны ли украинские военные наносить удары по северокорейским военным, Байден ответил: "Да, если они окажутся на украинской территории".