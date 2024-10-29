Поиск

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о тренировке северокорейских военнослужащих, которые якобы могут находиться на территории России.

"Да, я обеспокоен этим", - приводят американские СМИ его ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Говоря о том, должны ли украинские военные наносить удары по северокорейским военным, Байден ответил: "Да, если они окажутся на украинской территории".

Джо Байден КНДР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" выведен на орбиту

Трамп и Харрис за неделю до выборов пользуются практически одинаковой поддержкой

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

В Финляндии арестованы около 40 объектов собственности РФ на 35 млн евро

Что произошло за день: вторник, 29 октября

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Спутники показали повреждение базы в Иране с космическим центром Шахруд

Рада продлила на Украине на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию

В Аргентине обрушилось десятиэтажное здание

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });