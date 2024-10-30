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В Испании объявили трехдневный траур по погибшим из-за наводнений

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Правительство Испании объявило трехдневный траур с 31 октября по 2 ноября по погибшим в результате разрушительных наводнений, сообщил на пресс-конференции министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес. Об этом пишет El Mundo.

Торрес добавил, что премьер-министр Испании Педро Санчес 31 октября посетит пострадавшие от наводнений районы автономного сообщества Валенсия.

Кроме того, министр заверил, что власти Испании прилагают "все возможные усилия" для помощи автономным сообществам Валенсия и Кастилия-Ла-Манча в борьбе с последствиями наводнений, и призвал пострадавших обратиться в правительственные подразделения, чтобы сообщить о понесенном ущербе.

По данным AP, число жертв наводнений возросло до 72 человек: 70 человек погибли в Валенсии, еще двое - в Кастилии-Ла-Манче. Днем сообщалось о 64 погибших и пяти пропавших без вести.

В Валенсии наводнения вызвали перебои с электроснабжением. В аэропорту Валенсии отменили несколько рейсов. Кроме того, в регионе частично прервано железнодорожное и автомобильное сообщение. 30 октября были отменены уроки в школах, спортивные мероприятия и были закрыты парки.

Национальная метеорологическая служба Испании ввела в Валенсии "красный", самый высокий, уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся минимум до 31 октября.

Последствия наводнений в Испании

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Валенсия Педро Санчес Испания Анхель Виктор Торрес Кастилия-Ла-Манча
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