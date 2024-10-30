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Что произошло за день: среда, 30 октября

Новые санкции США, отставка главы города Коркино, гибель людей в результате наводнений в Испании, признание законным приговора для Арашуковых

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин США ввел новые антироссийские санкции против более чем 30 физлиц и свыше 360 компаний. В частности, в SDN-list попали производитель шин AO "Кордиант", "Росатом Цифровые решения" и "Росатом Микроэлектроника", производители беспилотников, включая ООО "Аэромакс", а также гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа.

- Глава челябинского города Коркино подала в отставку после волнений в связи с убийством таксистки.

- Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП России в 2025 году на уровне 2,5%, несмотря на признаки начала "охлаждения" экономики.

- Минсельхоз ждет снижения цен на сливочное масло в магазинах за счет того, что продукт дешевеет в оптовом звене, а также наращиваются поставки из-за рубежа. По данным Росстата, с начала года к 28 октября сливочное масло в рознице подорожало на 25,7%.

- В испанской Валенсии 72 человека погибли в результате наводнений после ливней.

- Верховный суд РФ признал законным пожизненный срок, назначенный бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу – экс-советнику гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову.

- Новосибирск вводит туристический налог с 2025 года. С 1 января ставка налога составит 1%, она будет повышаться поэтапно и к 2029 году приблизится к 5%. Минимальная ставка налога за суточное проживание установлена в размере 100 рублей.

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