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Власти Испании подтвердили гибель 64 человек в результате наводнения

Еще пять человек пропали без вести

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Испании начались наводнения, вызванные мощными ливнями, сильнее всего пострадали Валенсия и Кастилия-Ла-Манча, власти регионов подтвердили гибель 64 человек, пишет El Mundo.

Издание уточняет, что в разных городах Валенсии нашли 62 погибших, и еще один человек пропал без вести. В Кастилии-Ла-Манче найдены два тела, и еще пятерых ищут.

Десятки пострадавших оказались изолированы в своих домах. На пострадавших территориях происходят массовые отключения электричества, затоплены железнодорожные пути и подтоплен аэропорт Валенсии, отменивший несколько рейсов, движение автотранспорта затруднено.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в телеобращении, что десятки городов подверглись затоплению, и предупредил, что опасность для населения еще не миновала, передает EFE.

"Для тех, кто ищет своих близких: вся Испания чувствует вашу боль. Наш приоритет - помочь вам. Мы используем все необходимые ресурсы, чтобы оправиться от этой трагедии", - сказал он.

Подразделения служб экстренного реагирования Испании направили более тысячи сотрудников в пострадавшие от наводнений районы страны. Кроме того, правительство Испании создало кризисный комитет для координации спасательных работ.

В Валенсии ранее были эвакуированы около 400 человек, в школах 30 октября были отменены занятия, также в этот день отменили спортивные мероприятия и закрыли парки.

Национальная метеорологическая служба Испании ввела в регионе "красный", самый высокий, уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся минимум до четверга.

Последствия наводнений в Испании

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Валенсия Испания Педро Санчес Кастилия-Ла-Манча
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