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Движение "Хезболла" атаковала израильскую базу по подготовке спецназа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" в среду атаковало израильский лагерь по подготовке бойцов спецназа, расположенную к юго-востоку от Тель-Авива, сообщает телеканал "Аль-Майядин" со ссылкой на заявление организации.

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"Ливанское сопротивление объявило об обстреле современными ракетами лагеря для подготовки спецназа "Адам" близ Тель-Авива ", - информирует телеканал.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла Израиль спецназ база
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