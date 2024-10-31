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Минздрав Ливана сообщил о 19 погибших после ударов Израиля под Баальбеком

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - 19 человек погибли в результате ударов Израиля под Баальбеком на востоке Ливана, сообщает ливанское министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, 11 человек были убиты и трое ранены в результате авиаудара на ферме Салиби. В соседнем районе Беднаел погибли восемь человек.

Армия обороны Израиля заявила, что израильские ВВС нанесли удар по "террористической инфраструктуре" в Баальбеке.

"По указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам и объектам управления и террористической инфраструктуре, которые использовались террористической организацией "Хезболла", в районах Баальбек в глубине Ливана и Набатии на юге Ливана", - говорится в телеграм-канале израильских военных.

В сообщении отмечается, что "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, в том числе путем заблаговременного оповещения гражданского населения в этом районе с помощью различных платформ".

"Эти удары являются частью продолжающихся усилий ЦАХАЛ по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" и предотвращению попыток "Хезболлы" воссоздать свою террористическую инфраструктуру", - добавили израильские военные.

Ливан Баальбек Армия обороны Израиля
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