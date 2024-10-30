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Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей

Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей
Фото: Murat engül/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные перед новыми ударами по целям "Хезболлы" призвали эвакуироваться мирных граждан, проживающих в городе Баальбек и его окрестностях на северо-востоке Ливана, пишет The Times of Israel.

"ЦАХАЛ применит силу против сил "Хезболлы" в вашем городе и деревнях, при этом ЦАХАЛ не хочет, чтобы вы пострадали", - говорится в обращении представителя ЦАХАЛа Авихая Адраи.

Людей призвали выходить из зоны по путям, обозначенным израильскими военными.

The Times of Israel отмечает, что в этой зоне проживает около 80 тысяч человек.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан ЦАХАЛ Баальбек Хезболла
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