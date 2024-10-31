Южнокорейские военные заявили о запуске КНДР баллистической ракеты

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в четверг утром, заявил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

"Северокорейская баллистическая ракета, по всей видимости, является межконтинентальной, запущенной по навесной траектории", - цитирует сообщение Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) агентство "Ренхап".

Отмечается, что запуск произошел около 7:10 утра (1:10 по мск) из района Северного Пхеньяна.

Военные заявили, что "поддерживают полную готовность" и обмениваются информацией о северокорейском пуске с коллегами из Японии и США.

Тем временем, в Минобороны Японии сообщили о вероятной навесной траектории полета северокорейской ракеты. В ведомстве уточнили, что, по их данным, расчетное место ее приземления находится за пределами Исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии рекомендовала находящимся в море судам обратить внимание на поступающую информацию.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи в четверг утром сообщил о произведенном КНДР запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря.

В Минобороны Японии также подтвердили информацию о произведенном Пхеньяном запуске.

В последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен 18 декабря прошлого года.