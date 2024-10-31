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Северокорейская ракета упала за пределами ИЭЗ Японии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Запущенная утром в четверг с территории КНДР предполагаемая межконтинентальная баллистическая ракета уже упала за пределами Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, сообщает японское Минобороны.

"Предполагаемая баллистическая ракета уже упала", - проинформировала Береговая охрана Японии, ссылаясь на данные оборонного ведомства.

В сообщении уточняется, что место падения находится к западу от острова Окусири близ Хоккайдо, за пределами ИЭЗ Японии.

Береговая охрана просит суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сообщить в ведомство.

Тем временем, премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил журналистам, что к данному часу ущерба в связи с северокорейским пуском не зафиксировано. Он также поручил чиновникам собирать подробную информацию и намерен в ближайшее время созвать совет национальной безопасности.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея в четверг утром запустила в сторону Японского моря, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету по навесной траектории.

В последний раз Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен 18 декабря прошлого года.

КНДР ракета Япония ИЭЗ
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