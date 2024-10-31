США осудили КНДР за испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Ракета пролетела 1 тыс. км за почти полтора часа

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - США решительно осуждают Северную Корею за запуск межконтинентальной баллистической ракеты утром в четверг, заявил представитель совета нацбезопасности Шон Сэветт.

Ракетный пуск представляет собой "вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

По данным Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, "пуск не представляет непосредственной угрозы для американского персонала, территории, или наших союзников", однако он "усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе".

"Мы настоятельно призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и вступить в серьезный диалог", - подчеркнули в администрации США.

Штаты, согласно сообщению, работают в координации со своими союзниками и партнерами и "примут все необходимые меры для обеспечения безопасности американской территории, а также союзников из Республики Кореи и Японии".

Минобороны Японии подтвердило, что запущенная Пхеньяном ракета - межконтинентальная. По данным ведомства, ракета летела 1 час 26 минут, дальность полета составила примерно в 1 тыс. км, а максимальна высота превысила 7 тыс. км,. Это самый продолжительный и "высотный" из ранее фиксировавшихся полетов северокорейских баллистических ракет.

В ведомстве добавили, что проводят подробный анализ, чтобы установить, была ли эта ракета МБР нового типа.

Как сообщили ранее южнокорейские военные, КНДР в четверг утром запустила в сторону Японского моря, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету по навесной траектории. Ракета уже упала за пределами Исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Окусири близ Хоккайдо, заявили в Минобороны страны.

В последний раз Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен 18 декабря прошлого года.