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ЦАХАЛ призвал проживающих близ ливанских городов Тир и Набатия эвакуироваться

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг рекомендовала жителям десяти населенных пунктов на юге Ливана перебраться к северу от реки Авали в 50 км от границы с Израилем.

"Жителям этих населенных пунктов перемещаться в южном направлении запрещено, это может нести угрозу вашим жизням", - приводит EFE сообщение представителя израильской армии Авихая Адраи.

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Агентство отмечает, что речь идет о населенных пунктах, расположенных близ городов Тир и Набатия, которые подвергаются наиболее мощным ударам ЦАХАЛа в рамках операции против ливанского шиитского движения "Хезболла".

Ранее израильская армия неоднократно распространяла подобные предупреждения для других населенных пунктов на юге Ливана. Накануне такой призыв был направлен жителям ливанского города Баальбек и его предместий.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 31 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ Ливан Тир Набатия
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